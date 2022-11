Потому что какие ещё могут быть заезды в «Жажде скорости»?

По мере приближения к релизу Need for Speed Unbound разработчики из Criterion Games ожидаемо наращивают усилия в деле продвижения своего детища. Сегодня, например, авторы проекта опубликовали свежий геймплейный видеоролик, в котором продемонстрировали скоростной заезд (режим Speed Race) по протяжённой локации.



Напомним, что в Need for Speed Unbound мы принимаем роль амбициозного гонщика, мечтающего стать богатым и знаменитым. Для этого ему несмотря ни на что необходимо победить в престижном турнире The Grand, проводимом в вымышленном городке Лейкшор.

Релиз назначен на 2 декабря на актуальных платформах, и хотелось бы верить, что Criterion не опасается конкуренции со стороны Marvel’s Midnight Suns и The Callisto Protocol, аудитории которых, видимо, считают несовпадающими друг с другом.