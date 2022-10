Что весьма неожиданно.

Вчера сборник Uncharted Legacy of Thieves Collection добрался до персональных компьютеров. Логично было предположить, что геймеры ринутся проходить проект, который был скрыт от них на протяжении многих лет, однако реальность как всегда оказалась весьма суровой. Определённая пользовательская база у Uncharted Legacy of Thieves Collection имеется, однако до показателей других популярных PlayStation-эксклюзивов, которые впоследствии перебрались и на PC, «новинка» даже близко не добирается.

Так, на момент публикации данной заметки пиковый «онлайн» Uncharted Legacy of Thieves Collection в Steam составлял без малого 9,5 тысяч пользователей. Для сравнения, за аналогичный прошедший после релиза период времени у той же God of War данный показатель превышал 73,5 тысячи пользователей, а у Marvel’s Spider-Man — 66 тысяч пользователей. Даже у Days Gone, которая не относится к AAA-классу, «онлайн» был почти втрое выше, чем у героя данного материала.

Бытует мнение, что Uncharted Legacy of Thieves Collection просто упустила своё время и вышла слишком поздно, чтобы привлечь к себе широкое внимание общественности.