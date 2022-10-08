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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
New Tales from the Borderlands отправилась в печать — релиз через две недели
Ну, теперь через 13 дней.
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Разработчики видеоигр продолжают отмечать день ухода своих проектов «на золото» (в печать), хоть данное событие в наши дни более не имеет никакого иного смысла, кроме символического. Не стали нарушать данную традицию и в Gearbox, которая сегодня ночью поведала о том, что её амбициозный и потенциально замечательный проект New Tales from the Borderlands достиг того статуса, при котором его разработку можно считать формально завершённой.

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Параллельно были опубликованы системные требования новинки, однако ввиду местного визуального стиля они столь демократичны, что уделять им пристальное внимание, пожалуй, смысла нет. Отметим лишь, что в рекомендованных требованиях прописались Intel Core i7-4470 или AMD Ryzen 5 2600, 8 Гбайт оперативной памяти, а также видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1060 или AMD Radeon RX 590. Требования к пространству на накопителе тоже щадящие: разработчики рекомендуют высвободить 30 Гбайт, что, по современным меркам, вообще ничто.

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Релиз New Tales from the Borderlands состоится через две недели — 21 октября. Игра повествует полностью новую историю с новыми действующими лицами. Правильно это или нет — узнаем по первым обзорам.

#gearbox software #new tales from the borderlands
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