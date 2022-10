Ну, теперь через 13 дней.

Разработчики видеоигр продолжают отмечать день ухода своих проектов «на золото» (в печать), хоть данное событие в наши дни более не имеет никакого иного смысла, кроме символического. Не стали нарушать данную традицию и в Gearbox, которая сегодня ночью поведала о том, что её амбициозный и потенциально замечательный проект New Tales from the Borderlands достиг того статуса, при котором его разработку можно считать формально завершённой.

реклама

Параллельно были опубликованы системные требования новинки, однако ввиду местного визуального стиля они столь демократичны, что уделять им пристальное внимание, пожалуй, смысла нет. Отметим лишь, что в рекомендованных требованиях прописались Intel Core i7-4470 или AMD Ryzen 5 2600, 8 Гбайт оперативной памяти, а также видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1060 или AMD Radeon RX 590. Требования к пространству на накопителе тоже щадящие: разработчики рекомендуют высвободить 30 Гбайт, что, по современным меркам, вообще ничто.

рекомендации 3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 60 тр ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр 3050 ASUS уже 30 тр <b>MSI 3070 уже дешевле 50 тр</b> Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р Пиши на наш сайт и зарабатывай 3060 дешевле 40тр в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Релиз New Tales from the Borderlands состоится через две недели — 21 октября. Игра повествует полностью новую историю с новыми действующими лицами. Правильно это или нет — узнаем по первым обзорам.