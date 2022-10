В динамике выглядит однозначно не так печально, как на скриншотах.

Анонс Need for Speed Unbound должен был состояться сегодня в 18:00 по московскому времени, но, по всей видимости, в Electronic Arts что-то случилось, и соответствующий видеоролик был опубликован примерно на полтора часа раньше срока. Мы в редакции этого не ожидали, да и соответствующие уведомления от издателей после их ухода с российского рынка нам на почту больше не приходят, поэтому новостной материал идёт с небольшим опозданием.

Итак, действие Unbound развернётся в очевидно вымышленном городке Лейкшор (Lakeshore), и нам предстоит поучаствовать в гонках на время, чтобы стать достаточно крутыми гонщиками, способными потягаться в крупном турнире The Grand. Судя по описанию видеоролика, в Need for Speed Unbound будут представлены погони с участием полиции, которую надо будет «перехитрить», а всё действо будет сопровождаться крутым музыкальным сопровождением.

Релиз — 2 декабря. На всех, надо понимать, актуальных платформах.