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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Тираж серии Sniper Ghost Warrior преодолел отметку в 14 миллионов копий
Тираж Lords of the Fallen — 3 миллионов.
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Разработчики из CI Games поделились свежим финансовым отчётом, в котором помимо мало кому интересной информации о выручке студии второго эшелона также содержатся сведения о долгосрочных успехах, демонстрируемых франшизой Sniper Ghost Warrior, в настоящее время являющейся главной рабочей лошадкой компании.

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Согласно предоставленной статистике, общий (совокупный) тираж всех игр серии Sniper Ghost Warrior превысил отметку в 14 миллионов копий. Дополнительно компания предоставила статистику п продажам Lords of the Fallen: по сравнению с совокупными продажами Sniper Ghost Warrior результат у LotF скромнее — 3 миллиона — но и игра в данной серии пока только одна.

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Стоит отметить, что в конце лета состоялась презентация проекта The Lords of the Fallen. Проект избавился от цифры «2» в названии и переквалифицировался в перезагрузку оригинальной игры. Что из этого всего выйдет, узнаем когда-нибудь в будущем.

#ci games
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