В котором, впрочем, не будет ничего особо примечательного.

Разработчики из Team Ninja собрались с силами и объявили дату выхода следующего дополнения к Stranger of Paradise Final Fantasy Origin. Небольшое DLC под названием Wanderer of the Rift, в котором игрокам предстоит пройти Лабиринт Измерений и освоить профессию Синего мага, поступит в продажу 26 октября.

Stranger of Paradise Final Fantasy Origin вышла в свет весной этого года и получила неоднозначные оценки: игроки и рецензенты отмечали, что проект хорош во всех аспектах, кроме сюжетного. У многих даже возникло ощущение, что непосредственно сюжетная часть здесь создавалась в последнюю очередь и вообще «для галочки».

Игра доступна на всех актуальных платформах.