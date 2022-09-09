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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Stranger of Paradise Final Fantasy Origin в конце октября получит свежее дополнение
В котором, впрочем, не будет ничего особо примечательного.
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Разработчики из Team Ninja собрались с силами и объявили дату выхода следующего дополнения к Stranger of Paradise Final Fantasy Origin. Небольшое DLC под названием Wanderer of the Rift, в котором игрокам предстоит пройти Лабиринт Измерений и освоить профессию Синего мага, поступит в продажу 26 октября.

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Stranger of Paradise Final Fantasy Origin вышла в свет весной этого года и получила неоднозначные оценки: игроки и рецензенты отмечали, что проект хорош во всех аспектах, кроме сюжетного. У многих даже возникло ощущение, что непосредственно сюжетная часть здесь создавалась в последнюю очередь и вообще «для галочки».

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Игра доступна на всех актуальных платформах.

#stranger of paradise final fantasy origin
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