Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Видео: геймплей приключенческой игры Return to Monkey Island с демонстрацией диалоговой системы
Визуальный стиль, как и прежде, вызывает вопросы.
анонсы и реклама
Почти в ДВА раза подешевела 3080 Ti Gigabyte
Вдвое подешевела 6700XT MSI
-25% на 3080 Gigabyte = дешевле 80
3060 Ti Gigabyte за копейки - надо брать
Еще одна 3060 Ti даже дешевле
-30% на 3090 MSI в Ситилинке

Рон Гилберт опубликовал в своём Twitter небольшой кусочек геймплея грядущей приключенческой игры Return to Monkey Island, которую он разрабатывает в тесном соавторстве со студией Terrible Toybox. Удивительно, но в этот раз видео получилось не таким коротким — 42 секунды вместо 9 из прошлого раза.

реклама

В представленном наглядном материале главный герой Гайбраш Трипвуд прибывает на остров Brrr Muda чтобы встретиться там с Судьёй Планком. Представленные 42 секунды геймплея — тоже не очень много, зато они дают понять, каким образом в игре устроена диалоговая система.

Напомним, Return to Monkey Island — это неожиданное возвращение серии от её главного идейного вдохновителя Рона Гилберта. Проект продолжает историю легендарных приключенческих игр, разработанных в сотрудничестве с Lucasfilm Games.

«С последней битвы Гайбраша Трипвуда и его заклятого врага, зомби-пирата ЛеЧака, прошло много лет. Любовь всей его жизни, Элейн Марли, отошла от губернаторских дел, а сам Гайбраш так и не раскрыл Тайну Острова Обезьян и просто плывёт по течению. Новые молодые пиратские лидеры во главе с капитаном Мэдисон отстранили от власти старую гвардию, дела на Острове Резни идут всё хуже, а знаменитый бизнесмен Стэн попал в тюрьму за “рекламные преступления”» — гласит официальное описание грядущего проекта в Steam.

Классический геймплей здесь переиначен на современный лад. Бесстрашным пиратам предстоит решать головоломки, а также заниматься исследованием островов с помощью грамотно переработанных и улучшенных элементов управления оригинальной игры. Контекстно-зависимые взаимодействия, реактивные ветки диалогов и упрощённая система инвентаря, по задумке авторов, значительно облегчат пиратскую долю.

анонсы и реклама
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3080 Gigabyte Gaming за 80 тр
RTX 3070 Ti дешевле 70 тр в Ситилинке
Рухнула цена i9 12900K на треть
Цены RTX 3090 идут к 100 тр
Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри
3070 Gigabyte в ДВА раза подешевела
12700KF за копейки в Ситилинке
3070 Ti MSI Gaming за копейки, успей
RX 6600 за 30тр в Регарде
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Игроку предстоит шутливо общаться со старыми друзьями и новыми персонажами, исследовать в открытое море новые неизведанные места. А на пути следования придётся обязательно столкнуться с коварными заговорами врагов, хитрыми головоломками и попасть в массу забавных ситуаций.

#devolver digital #return to monkey island #terrible toybox
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Видео: дебютный геймплейный трейлер Return to Monkey Island
Инди-шедевр Inscryption выйдет на PlayStation уже 30 августа
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Приключения российской турбины в Германии, или история о воспитании ЕС с помощью газовой дубины
171
Разберёмся, откуда столь большая разница в ценах на видеокарты между Россией и Европой
66
Собираем компьютер бюджетно - с Авито и Aliexpress
5
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия - очередное безумие во "вселенной" Голливуда
42
Что выбрать для квартиры и дома – светодиодные лампы или лампы накаливания
50
Насколько быстрым будет iPhone 14 Pro по сравнению с iPhone 13 Pro
4
Ретро и разгон: ASRock K8NF6G-VSTA и бюджетный король AMD Sempron
47
О самых маленьких игровых консолях
1
Банковская система против криптовалюты и блокчейна
10
Ретро и разгон: ASRock K8NF6G-VSTA и бюджетный король AMD Sempron: Часть 2
37

Сейчас обсуждают

daimos
12:28
Главное, чтобы у тебя хлеб в августе был
Ситилинк стал на 100% российской компанией – группа «Мерлион» сменила кипрскую прописку на РФ
Андрей Досков
12:27
Я играю на радеон вега 3. Встроенная в атлон 300у. В 720р на максимуме. Около 30 фпс выдает, комфортно играть, выглядит красиво. Но в купеческом квартале бывают фризы.
В Европе дорожают популярные видеокарты RTX 3000 и RX 6000
rrrrex
12:27
В следующий раз хотя бы до 200 фоток добей, не позорься.
Ретро и разгон: ASRock K8NF6G-VSTA и бюджетный король AMD Sempron: Часть 2
Вежливый HIMARS
12:27
не будет вам дешевых карт далбаебы. шитилинки будут чехлы для телефонов продавать.
Ситилинк стал на 100% российской компанией – группа «Мерлион» сменила кипрскую прописку на РФ
Y-Dr. Now
12:26
они не только уходили от налогов чтобы получать сверхприбыли, они ещё и жаловались государству, что конкуренты в лице алиэкспресса отнимают у них бедных прибыли и лично продвигали снижение порога бесп...
Ситилинк стал на 100% российской компанией – группа «Мерлион» сменила кипрскую прописку на РФ
Maximus Autismus
12:24
Это очень важная новость. Раньше у Заглота был шанс побывать на Кипре, хотя бы в качестве анального раба Ситилинк.То теперь, только в Крыму и Сочи.
Ситилинк стал на 100% российской компанией – группа «Мерлион» сменила кипрскую прописку на РФ
Вежливый HIMARS
12:23
все по плану. паромы будут.
GeForce GTX 1630 за 15 000р vs GeForce RTX 3090Ti за 160 000р – стоит ли покупать дорогую видеокарту
daimos
12:23
Автор наверное разразился хохотом, походу поперхнувшись дошираком. Сцена из бандитского петербурга, когда адвокат с хирургом разбираются с гопотой. https://youtu.be/dc_n7ULXWhk
Ситилинк стал на 100% российской компанией – группа «Мерлион» сменила кипрскую прописку на РФ
Bernigan
12:21
В моём ДНС 1650 за 20к + висит
GeForce GTX 1630 за 15 000р vs GeForce RTX 3090Ti за 160 000р – стоит ли покупать дорогую видеокарту
Вежливый HIMARS
12:21
чем шире отверстие в Антоновском мосту тем уже отверстие у педофила.
GeForce GTX 1630 за 15 000р vs GeForce RTX 3090Ti за 160 000р – стоит ли покупать дорогую видеокарту
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем