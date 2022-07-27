Визуальный стиль, как и прежде, вызывает вопросы.

Почти в ДВА раза подешевела 3080 Ti Gigabyte

Почти в ДВА раза подешевела 3080 Ti Gigabyte

Рон Гилберт опубликовал в своём Twitter небольшой кусочек геймплея грядущей приключенческой игры Return to Monkey Island, которую он разрабатывает в тесном соавторстве со студией Terrible Toybox. Удивительно, но в этот раз видео получилось не таким коротким — 42 секунды вместо 9 из прошлого раза.

реклама

В представленном наглядном материале главный герой Гайбраш Трипвуд прибывает на остров Brrr Muda чтобы встретиться там с Судьёй Планком. Представленные 42 секунды геймплея — тоже не очень много, зато они дают понять, каким образом в игре устроена диалоговая система.

Напомним, Return to Monkey Island — это неожиданное возвращение серии от её главного идейного вдохновителя Рона Гилберта. Проект продолжает историю легендарных приключенческих игр, разработанных в сотрудничестве с Lucasfilm Games.

«С последней битвы Гайбраша Трипвуда и его заклятого врага, зомби-пирата ЛеЧака, прошло много лет. Любовь всей его жизни, Элейн Марли, отошла от губернаторских дел, а сам Гайбраш так и не раскрыл Тайну Острова Обезьян и просто плывёт по течению. Новые молодые пиратские лидеры во главе с капитаном Мэдисон отстранили от власти старую гвардию, дела на Острове Резни идут всё хуже, а знаменитый бизнесмен Стэн попал в тюрьму за “рекламные преступления”» — гласит официальное описание грядущего проекта в Steam.

Классический геймплей здесь переиначен на современный лад. Бесстрашным пиратам предстоит решать головоломки, а также заниматься исследованием островов с помощью грамотно переработанных и улучшенных элементов управления оригинальной игры. Контекстно-зависимые взаимодействия, реактивные ветки диалогов и упрощённая система инвентаря, по задумке авторов, значительно облегчат пиратскую долю.

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай 3080 Gigabyte Gaming за 80 тр RTX 3070 Ti дешевле 70 тр в Ситилинке Рухнула цена i9 12900K на треть Цены RTX 3090 идут к 100 тр Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри 3070 Gigabyte в ДВА раза подешевела 12700KF за копейки в Ситилинке 3070 Ti MSI Gaming за копейки, успей RX 6600 за 30тр в Регарде 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Игроку предстоит шутливо общаться со старыми друзьями и новыми персонажами, исследовать в открытое море новые неизведанные места. А на пути следования придётся обязательно столкнуться с коварными заговорами врагов, хитрыми головоломками и попасть в массу забавных ситуаций.