И опять в Сеть всё утекает, словно в незакрытую канализацию.

Через час с копейками стартует мероприятие Summer Game Fest, в рамках которого должны показать порядка четырёх десятков различных игр (сколько из них достойных внимания — покажет время и наша редакционная новостная лента). По всей видимости, один из достойных внимания анонсов уже благополучно просочился в Сеть: стало известно, что ремейк/усовершенствованное издание первой The Last of Us выйдет уже второго сентября на PlayStation 5, а ещё спустя некоторое время — и на персональных компьютерах. Учитывая, что утечка представляет собой полноценный трейлер, можно с уверенностью утверждать, что она достоверная.

Вскоре после утечки на связь вышел ведущий Summer Game Fest Джефф Кили, опубликовавший в своём Twitter недвусмысленную эмоцию. Очевидно, официально ремейк будет анонсирован уже через час с небольшим.

Слухи о существовании ремейка The Last of Us гуляют по Сети уже давно. Предположительно, The Last of Us Part II также в перспективе заглянет на PC в рамках обновлённой политики Sony.