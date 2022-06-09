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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Официально: ремейк The Last of Us выйдет на PS5 уже 2 сентября, а на PC — чуть позже
Всё так, как и должно быть.
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Дополнено: информация, как и следовало ожидать, подтверждена в рамках Summer Game Fest 2022. Перед нами полный ремейк The Last of Us, которой присвоили подзаголовок Part I. По словам Нила Дракманна, благодаря современным технологиям разработчикам удалось добавить реализма в картинку, в частности, реализовать более совершенную анимацию движений лиц персонажей. Релиз 2 сентября на PlayStation 5 и когда-нибудь позже — на PC.

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Вместе с тем Naughty Dog поведала немного информации о мультиплеерном ответвлении The Last of Us. Действие игры развернётся в другой части Америки, нас ждут новые герои и приключения. За дополнительными подробностями посоветовали возвращаться в следующем году.

Оригинал: Через час с копейками стартует мероприятие Summer Game Fest, в рамках которого должны показать порядка четырёх десятков различных игр (сколько из них достойных внимания — покажет время и наша редакционная новостная лента). По всей видимости, один из достойных внимания анонсов уже благополучно просочился в Сеть: стало известно, что ремейк/усовершенствованное издание первой The Last of Us выйдет уже второго сентября на PlayStation 5, а ещё спустя некоторое время — и на персональных компьютерах. Учитывая, что утечка представляет собой полноценный трейлер, можно с уверенностью утверждать, что она достоверная.

Вскоре после утечки на связь вышел ведущий Summer Game Fest Джефф Кили, опубликовавший в своём Twitter недвусмысленную эмоцию. Очевидно, официально ремейк будет анонсирован уже через час с небольшим.

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Слухи о существовании ремейка The Last of Us гуляют по Сети уже давно. Предположительно, The Last of Us Part II также в перспективе заглянет на PC в рамках обновлённой политики Sony.

#sony #naughty dog #the last of us
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