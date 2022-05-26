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Новости Software Игнатий Колыско
Подробности хоррора The Callisto Protocol от разработчиков Dead Space: бои, звук, враги и многое другое
Игра должна выйти до конца текущего года.
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24 мая в продажу поступил свежий номер игрового издания Game Informer, главной темой которого стал грядущий хоррор The Callisto Protocol от студии Striking Distance. Последняя была основана геймдизайнером Гленом Скофилдом, который ранее приложил руку к оригинальной Dead Space и нескольким проектам серии Call of Duty.

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У журналистов Game Informer получилось пообщаться с разработчиками, оценить нынешнее состояние The Callisto Protocol, передать читателям свои впечатления от геймплея игры, её ключевых особенностях и механиках. Самое интересное мы сейчас вам и перескажем.

Итак, концепция The Callisto Protocol в её нынешнем виде появилась в 2019 году. Именно тогда идейный вдохновитель Dead Space Глен Скофилд сформировал концепцию хоррора, находясь на оздоровительном курорте и гуляя по пустыне. Изначально игра называлась Meteor Down.

В числе разработчиков The Callisto Protocol есть действительно очень много ветеранов, которые приложили руку к играм серии Dead Space. К команде разработки хоррора также примкнул Стив Папутсис, бывший генеральный менеджер и исполнительный продюсер Visceral Games. Именно он вместе с Гленом Скофилдом основали Striking Distance Studios.

Важно помнить, что формально The Callisto Protocol принадлежит вселенной PUBG, но игрокам не придётся разбираться в хитросплетениях «лора» популярной королевской битвы. Сама вселенная PUBG будет присутствовать в новом хорроре только в необязательных «пасхалках».

Главный герой The Callisto Protocol — Джейкоб Ли, внешность и голос ему подарил актёр Джош Духамел. Здешние монстры называются биофаги, журналисты Game Informer подтвердили, что у героя будет возможность расправляться с ними с помощью пистолета, дробовика, а также использовать дубину в ближнем бою. Среди оружия была замечена уникальная гравипушка, с помощью которой герой может отталкивать врагов или предметы, а также швыряться ими в окружения. Журналистам удалось увидеть, как Джейкоб Ли кидал врагов на шипы или в лопасти промышленного вентилятора.

Боевая система игры — важный геймплейный компонент, которому в рамках интервью уделялось очень много внимания. Журналисты выяснили, что в The Callisto Protocol будет реализована система добиваний, которые зависят от окружения. А система комбо позволит выстроить особую цепочку ударов, которая оглушит врага.

В разнообразии врагов сомневаться тоже не приходится. Представители Striking Distance Studios заверили, что игрока здесь будет напрягать каждая стычка, даже с самым распространённым вражеским существом.

Глен Скофилд также считает, что правильно настроенный и записанный звук — это 50 % успеха игры. В The Callisto Protocol разработчики применяют The Apprehension Engine — музыкальный инструмент от композитора Марка Корвена и гитарного мастера Тони Дуггана-Смита. Инструмент придуман специально, он должен помочь в создании оригинальных звуков для хорроров.

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The Callisto Protocol должна поступить в продажу в течение 2022-го года. Журналисты Game Informer подтвердили, что проект разрабатывается для ПК, а также Xbox и PlayStation обоих поколений.

#the callisto protocol #striking distance studios
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