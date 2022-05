Спойлер: нормальным. Но абсолютно ничего выдающегося.

Не секрет, что Sony воспринимает свои консоли PlayStation как основную платформу для продаж видеоигр. Об этом свидетельствует вся политика компании на видеоигровом направлении. Тем не менее, последние годы Sony пошла на некоторые «уступки», начав выпускать свои игры и на персональных компьютерах. Было ли данное решение оправданным с экономической точки зрения? Безусловно. И сделать необходимые выводы можно благодаря недавней публикации Sony в рамках презентации для акционеров.

Из презентации следует, что Sony с оптимизмом смотрит в будущее PC как платформы для своих игр и подкрепляет свой позитивный настрой результатами продаж трёх своих наиболее популярных игр на старшей платформе. Так, стало известно, что продажи PC-версии Horizon Zero Dawn с августа 2020 года достигли без малого 2,4 млн копий, Days Gone с мая 2021-го — 852 тысячи копий, а God of War (2018) с января текущего года — 971 тысячи копий.

За 2021/2022 финансовый год Sony заработала на продажах игр для PC более $35 миллионов, а в текущем финансовом году рассчитывает заработать в 8,5 раз больше. Последний факт явно свидетельствует о том, что на PC готовится релиз либо чего-то экстраординарного, либо сразу нескольких мощных и широко известных игр.