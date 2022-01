Простите, но это действительно ожидаемо.

Twitter подвёл итоги 2021 года, собрав полную информацию по играм и всему, что с ними связано. Полный отчёт по данному сегменту сервиса микроблогов был опубликован на отдельной странице — там же всё самое важное было представлено в виде хорошо читаемых слайдов.

Если говорить о глобальных показателях платформы, то за 2021 год на сайте было 2,4 миллиарда твитов об играх, что на 14 % больше, чем в 2020 году. Если же сравнивать с 2017 годом, то сообщений по играм стало в 10 раз больше. Команда поддержки Twitter дала понять, что в четвёртом квартале прошлого года количество обсуждений игровой индустрии достигло своего пика.

Самой обсуждаемой игрой прошлого года стала Genshin Impact. В десятку лучших также вошли Apex Legends, Final Fantasy, Minecraft и Fortnite. Чаще всего игры обсуждали в Японии (где особенно популярна Genshin Impact), а самым главным событием прошедшего года стала E3 2021. The Game Awards идёт вторым по списку, следом за этой церемонией — презентация Xbox.

Если вам будет интересно, то обсуждение киберспортивных дисциплин в итоговом отчёте Twitter тоже представлено. По количеству просмотров видео в тройку вошли league of Legends Esports, Valorant Esports и Call of Duty League, а больше всего подписчиков набрали лиги Fortnite, Valorant и League of Legends.