И стал полноценной игрой.

Без малого три года прошло с того момента, как приключенческий экшен Praey for the Gods, который неформально называют идейным наследником Shadow of the Colossus, появился на свет в рамках раннего доступа в Steam. За это время с игрой произошло немало изменений, и вот, теперь её можно назвать полноценным проектом: табличка «Ранний доступ» исчезла, перед нами завершённый проект.

В финальной версии Praey for the Gods была расширена сюжетная линия проекта, добавлены новые «боссы», а также значительно улучшена оптимизация. Игра предлагается в Steam по номинальной цене в 999 рублей, однако в честь полноценного релиза разработчики устроили небольшую распродажу, в рамках которой до 21 декабря Praey for the Gods можно взять с 15-процентной скидкой, или за 849 рублей.

Напомним, что в Praey for the Gods мы попадаем в мир вечной зимы и должны раскрыть секрет, из-за которого местные обитатели никогда не видели климатических весны, лета и осени. Естественно, без чёрной магии и прочей нечистой силы здесь не обошлось.

Первоначально Praey for the Gods называлась Prey for the Gods, однако Bethesda, в то время форсировавшей свой «головоломчатый» экшен Prey (2017), такое название не понравилось, и она вынудила молодых и неопытных разработчиков из No Matter Studios допустить «опечатку».