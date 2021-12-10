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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Сведения о The Wolf Among Us 2 появятся в ближайшие несколько недель
Но вряд ли в этом году.
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Два года назад возрождённая Telltale объявила о том, что The Wolf Among Us 2 находится в стадии препроизводства. Казалось бы, минувшая The Game Awards 2021 — идеальная возможность для того, чтобы рассказать о состоянии дел с производством проекта, однако Telltale решила приберечь эту информацию «на потом».

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Как сообщили представители Telltale, информация о The Wolf Among Us 2 будет представлена на страницах грядущего выпуска журнала Game Informer. Там игроки смогут узнать ответы на некоторые из своих вопросов. На этом вся конкретика в отношении грядущей публикации заканчивается.

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Параллельно с The Wolf Among Us 2 студия Telltale также трудится над игрой по мотивам сериала «Пространство».

#telltale games #the wolf among us 2
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Spamhommer
17:19
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Spamhommer
17:17
Молодцы исланды. Мочите казлов!
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Виталий Shokerxxx
17:17
так то европеи и сшп тоже вымирает вместе с другими развитыми странами.
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Жома Шиблис
17:16
Автор статьи эблан и натыкиватель знаков в статью за пожрать доширака
О кастомных сборках Windows или худшее, что может произойти с вашим компьютером
Алексей Носков
17:15
С такой ценой пусть они засунуть эту игру себе в задницу...
$80 (5 719 рублей) за базовое издание на PC: игроки по всему миру в шоке от цены на боевик Forspoken от Square Enix
Виталий Shokerxxx
17:15
все что сделал муск и есть пиар и утка. современная модель бизнеса даже видяшки не может по вменяемым ценам обеспечить народ. дефицит придумали) причем еще до пандемии то наводнения то нашествия саран...
Илон Маск задумался о том, чтобы отойти от дел
Жома Шиблис
17:13
Тут все авторы ебаклоки,зелот заразен.
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Сарумян
17:13
интересно как в БФ2042 поиграть на сосоли и хкробке ? Мыши то нету.
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Виталий Shokerxxx
17:11
так то на алике есть и ддр 3-2.
Новая оперативная память DDR5 начала появляться в российских магазинах
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