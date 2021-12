Но вряд ли в этом году.

Два года назад возрождённая Telltale объявила о том, что The Wolf Among Us 2 находится в стадии препроизводства. Казалось бы, минувшая The Game Awards 2021 — идеальная возможность для того, чтобы рассказать о состоянии дел с производством проекта, однако Telltale решила приберечь эту информацию «на потом».

Как сообщили представители Telltale, информация о The Wolf Among Us 2 будет представлена на страницах грядущего выпуска журнала Game Informer. Там игроки смогут узнать ответы на некоторые из своих вопросов. На этом вся конкретика в отношении грядущей публикации заканчивается.

Параллельно с The Wolf Among Us 2 студия Telltale также трудится над игрой по мотивам сериала «Пространство».