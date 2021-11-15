Уже завтра обладатели Far Cry 6 получат доступ к первому набору дополнительного игрового контента из посвящённого главным злодеям предыдущих частей серии злодеев цикла. Первый аддон называется «Безумие», и его главным героем, как нетрудно догадаться, станет любимый многими фанатами франшизы Ваас Монтенегро — антагонист третьей номерной части серии.
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По сюжету дополнения, мы переживём некоторую часть прошлого Вааса, попав на островок, кишмя кишащий опасностями и неприятностями. Аддон достаточно короткий, так что не ждите от него никаких чудес.
Всего в цикле DLC представлено три дополнения: оставшиеся два посвящены Пэйгану Мину и Иосифу Сиду из Far Cry 4 и Far Cry 5 соответственно. Наверное, справедливо было сделать аналогичное дополнение и про Антона Кастилью из Far Cry 6, но разработчики решили иначе. Ну, или мы пока просто чего-то не знаем.