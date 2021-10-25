Уже в этот четверг состоится событие, которого любители стратегических игр ждали более пятнадцати лет: на свет наконец-то появится новая игра серии Age of Empires — не ремастер, не переиздание, а именно полностью новый проект с соответствующим порядковым номером. Microsoft совместно с коллективами Relic Entertainment и Worlds Edge уверена в качестве проекта, поэтому сегодня сняла эмбарго и разрешила первым обозревателям опубликовать свои рецензии.
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В целом обозреватели остались довольны Age of Empires IV. Многие отмечают положительное развитие франшизы благодаря обеспечению каждой из игровых цивилизаций совершенно уникального игрового процесса за счёт их особенностей, преимуществ и недостатков. Строго говоря, данное обстоятельство — единственное, которое обеспечивает новую Age of Empires IV положительными оценками; в остальном обозреватели справедливо считают новинку не такой уж «свежей»: принципиально никаких новых идей в проекте практически нет. Отдельно упоминается бедность проекта в плане контентного наполнения: в Age of Empires IV представлено всего восемь игровых фракций, и, очевидно, их число будут наращивать посредством дополнений.
Тем не менее, средний профессиональный рейтинг Age of Empires IV на Metacritic на момент публикации данной заметки составлял 84 балла из 100 возможных. Нам остаётся дождаться четверга и взглянуть на первые уже пользовательские оценки: они обычно куда более критичны и достоверны.