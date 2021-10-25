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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Первые обозреватели Age of Empires IV в целом довольны новинкой
Хотя многие не увидели в ней ничего нового.
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Уже в этот четверг состоится событие, которого любители стратегических игр ждали более пятнадцати лет: на свет наконец-то появится новая игра серии Age of Empires — не ремастер, не переиздание, а именно полностью новый проект с соответствующим порядковым номером. Microsoft совместно с коллективами Relic Entertainment и Worlds Edge уверена в качестве проекта, поэтому сегодня сняла эмбарго и разрешила первым обозревателям опубликовать свои рецензии.

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В целом обозреватели остались довольны Age of Empires IV. Многие отмечают положительное развитие франшизы благодаря обеспечению каждой из игровых цивилизаций совершенно уникального игрового процесса за счёт их особенностей, преимуществ и недостатков. Строго говоря, данное обстоятельство — единственное, которое обеспечивает новую Age of Empires IV положительными оценками; в остальном обозреватели справедливо считают новинку не такой уж «свежей»: принципиально никаких новых идей в проекте практически нет. Отдельно упоминается бедность проекта в плане контентного наполнения: в Age of Empires IV представлено всего восемь игровых фракций, и, очевидно, их число будут наращивать посредством дополнений.

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Тем не менее, средний профессиональный рейтинг Age of Empires IV на Metacritic на момент публикации данной заметки составлял 84 балла из 100 возможных. Нам остаётся дождаться четверга и взглянуть на первые уже пользовательские оценки: они обычно куда более критичны и достоверны.

#relic entertainment #age of empires iv #worlds edge
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