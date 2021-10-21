Считанные часы остаются до выхода третьей главы антологии The Dark Pictures с подзаголовком House of Ashes, однако, как вы уже поняли по заголовку данного новостного материала, на третьей «серии» история не закончится: в следующем году коллектив Supermassive Games намеревается выпустить четвёртую главу цикла, которую нарекли The Devil in Me.
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Информации о новой части антологии мало: известно лишь, что ею разработчики намереваются завершить первый сезон повествования The Dark Pictures, а также то, что одним из её действующих лиц (возможно, даже протагонистом) станет некий одержимый смертью маньяк-изобретатель.
Стоит отметить, что в целом The Dark Pictures описывается обозревателями как одна большая посредственность, в которой мало атмосферы и практически нет никаких интересных геймдизайнерских решений.