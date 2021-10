«Умное» сглаживание в «умные» игры.

NVIDIA продолжает продвигать свою технологию DLSS, позволяющую наслаждаться высоким качеством картинки без ущерба для производительности, и сегодня объявила о том, что до конца текущего месяца поддержку данного «умного» алгоритма сглаживания добавят в десять игр.

реклама

На сегодняшний день поддержка DLSS уже добавлена в Alan Wake Remastered, Back 4 Blood и F.I.S.T. Forged in Shadow Torch. В Baldur’s Gate 3 технологию «завезут» с обновлением 17 октября, в Crysis Remastered Trilogy (три игры в одном сборнике, считается за «одну» игру) — в день релиза 15 октября, в Rise of the Tomb Raider и Shadow of the Tomb Raider — 18 октября, Sword and Fairy — 21 октября.

Sword of Legends Online получит поддержку NVIDIA DLSS 14 октября, Chivalry 2 — 26 октября. На официальном сайте NVIDIA прикрепила тесты производительности игр с включённой и деактивированной технологией DLSS. Цифры, что называется, говорят сами за себя.