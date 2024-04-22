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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Подешевевшие акции NVIDIA потянули за собой ценные бумаги многих азиатских поставщиков
В Японии, Южной Корее и на Тайване.

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По информации Nikkei Asian Review, пятничное снижение курса акций NVIDIA на 10% успело сказаться на настроении азиатских инвесторов, которые после открытия торгов на площадках этого региона продемонстрировали снижение уверенности в адекватности оценок акций многих компаний, которые до недавних пор «выезжали» на буме систем искусственного интеллекта.

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Источник изображения: Samsung Electronics

Во всяком случае, акции выпускающей для NVIDIA чипов компании TSMC в понедельник упали в цене на 1,2%, а MediaTek столкнулась со снижением котировок на 2%. На южнокорейском фондовом рынке устремились вниз акции производителей памяти типа HBM: ценные бумаги Samsung потеряли в цене 2,3%, а у SK hynix наблюдалось снижение на 3,6%. Последняя из компаний остаётся главным поставщиком памяти для ускорителей NVIDIA.

Тайваньская ASE Technology Holding, которая оказывает услуги по тестированию и упаковке чипов, в понедельник столкнулась со снижением курса акций более чем на 2%. Контрактный производитель серверного оборудования Wiwynn потерял в цене почти 5%. Акции Quanta Computer и Inventec снизились на 2-3 %. Впрочем, они ещё легко отделались, ибо акции Super Micro Computer упали на 23,1% в пятницу, и компания отказалась публиковать финансовый прогноз на первый квартал. Японский производитель оборудования для выпуска чипов Tokyo Electron, тоже был затронут волной коррекции — его акции упали в цене на 4,6% после открытия торгов в понедельник.

#nvidia #финансы #искусственный интеллект #акции
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