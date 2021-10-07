Разработчики из студии Hinterland выпустили четвёртый сюжетный эпизод «выживастика» The Long Dark, который получил название Fury, Then Silence. По случаю релиза был представлен отдельный трейлер. Итак, новая глава — это мрачная история об умении давать отпор бандитам. Главный герой Маккензи окажется в плену у преступников, но ему нужно обязательно сбежать и найти Астрид с другими узниками.
реклама
Действие Fury, Then Silence разворачивается в заброшенном тюремном комплексе, авторы пообещали от 7 до 10 часов геймплея. Игрок обязательно встретит новых персонажей, каждому из них отведена важная роль в общем повествовании.
Fury, Then Silence доступна для прохождения на PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One и Nintendo Switch. Все обладатели The Long Dark получат сюжетное расширение бесплатно.