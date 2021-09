Несколько дней назад в Сети с подачи авторитетного инсайдера Тома Хендерсона появилась информация о том, что студия Quantic Dream, известная такими проектами, как Heavy Rain, Beyond Two Souls и Detroit Become Human, уже некоторое время работает над неким проектом по вселенной «Звёздных войн». Сегодня у этого инсайда появилось продолжение.

Как сообщает издание Kotaku со ссылкой на свои источники, коллектив Quantic Dream в самом деле работает над игрой по «Звёздным войнам», причём делает это уже на протяжении последних полутора лет. Какими-либо серьёзными подробностями сюжета или геймплея инсайдеры с журналистами Kotaku не поделились, но, судя по тому, что они выяснили, новинка представляет собой классический боевик, а не традиционное для Quantic Dream интерактивное кино.

Кроме того, уточняется, что ведущую роль в создании новинки исполняет монреальское подразделение студии — то самое, в которое перешли трудиться бывшие разработчики игр серии Deus Ex и Assassin’s Creed; проще говоря, с опытом в создании AAA-экшенов.