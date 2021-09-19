Инсайдер намекнул на то, что Quantic Dream готовит игру по «Звёздным войнам»
Инсайдер Том Хендерсон потихоньку расширяет сферу своей компетенции и сообщает становящиеся впоследствии правдой слухи и утечки не только по играм серий Battlefield и Call of Duty, но и по другим проектам.
реклама
Например, несколько часов назад Хендерсон в своём Twitter опубликовал многозначительную картинку, в которой можно заметить героя одной из игр студии Quantic Dream (Detroit Become Human, Beyond Two Souls, Heavy Rain) вместе со скрещенными световыми мечами — известнейшим оружием вселенной «Звёздных войн».
Хотя трактовать данное изображение можно практически любым удобным конкретному человеку способом, «коллективный разум» склоняется к мысли, что инсайдер намекнул на то, что французы готовят некий проект по «Звёздным войнам». Возможно, даже в жанре интерактивного кино, которым и знаменит коллектив Quantic Dream.
реклама
Разумеется, пока что к данной информации следует относиться со здоровым скептицизмом. Вероятность розыгрыша со стороны Хендерсона хоть и имеется, но мизерная — парень следит за репутацией и пока не опубликовал ни одной лживой утечки.
реклама
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила