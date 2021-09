Инсайдер Том Хендерсон потихоньку расширяет сферу своей компетенции и сообщает становящиеся впоследствии правдой слухи и утечки не только по играм серий Battlefield и Call of Duty, но и по другим проектам.

Например, несколько часов назад Хендерсон в своём Twitter опубликовал многозначительную картинку, в которой можно заметить героя одной из игр студии Quantic Dream (Detroit Become Human, Beyond Two Souls, Heavy Rain) вместе со скрещенными световыми мечами — известнейшим оружием вселенной «Звёздных войн».

Хотя трактовать данное изображение можно практически любым удобным конкретному человеку способом, «коллективный разум» склоняется к мысли, что инсайдер намекнул на то, что французы готовят некий проект по «Звёздным войнам». Возможно, даже в жанре интерактивного кино, которым и знаменит коллектив Quantic Dream.

Разумеется, пока что к данной информации следует относиться со здоровым скептицизмом. Вероятность розыгрыша со стороны Хендерсона хоть и имеется, но мизерная — парень следит за репутацией и пока не опубликовал ни одной лживой утечки.