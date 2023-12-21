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Игры в жанре интерактивного кино, к коим, безусловно, принадлежит приключение Detroit Become Human, по мере взросления начинают цениться всё больше, потому что позволяют спокойно и без напряжения погружаться в игровой мир с огромным количеством вариантов прохождения. На сегодняшний день производителем эталонного интерактивного кино является студия Quantic Dream, за плечами которой такие культовые проекты, как Heavy Rain, Beyond Two Souls и Detroit Become Human. Считается, что именно в Detroit Become Human девелоперы достигли апогея, и вот, сегодня Quantic Dream сообщила о том, что выпущенный ею в 2018 году проект разошёлся тиражом в девять миллионов копий.
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Первоначально Detroit Become Human выходила эксклюзивно для PlayStation 4, но спустя полтора года вышла и на персональных компьютерах, поэтому в статистике учтены продажи на обеих платформах.
Detroit Become Human повествует историю сосуществования людей и андроидов с интеллектом, полностью повторяющим человеческий. Люди создали их себе в качестве прислуги и для других, куда менее презентабельных целей, однако не всем андроидам пришлось по «душе» подобное существование.
Сейчас Quantic Dream корпит над боевиком Star Wars Eclipse. Даже приблизительной даты его выхода пока нет, но инсайдеры утверждают, что релиз состоится только в 2026 году.