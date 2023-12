Студия Quantic Dream остаётся эталонным производителем интерактивного кино.

Игры в жанре интерактивного кино, к коим, безусловно, принадлежит приключение Detroit Become Human, по мере взросления начинают цениться всё больше, потому что позволяют спокойно и без напряжения погружаться в игровой мир с огромным количеством вариантов прохождения. На сегодняшний день производителем эталонного интерактивного кино является студия Quantic Dream, за плечами которой такие культовые проекты, как Heavy Rain, Beyond Two Souls и Detroit Become Human. Считается, что именно в Detroit Become Human девелоперы достигли апогея, и вот, сегодня Quantic Dream сообщила о том, что выпущенный ею в 2018 году проект разошёлся тиражом в девять миллионов копий.

реклама

Первоначально Detroit Become Human выходила эксклюзивно для PlayStation 4, но спустя полтора года вышла и на персональных компьютерах, поэтому в статистике учтены продажи на обеих платформах.

Detroit Become Human повествует историю сосуществования людей и андроидов с интеллектом, полностью повторяющим человеческий. Люди создали их себе в качестве прислуги и для других, куда менее презентабельных целей, однако не всем андроидам пришлось по «душе» подобное существование.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Сейчас Quantic Dream корпит над боевиком Star Wars Eclipse. Даже приблизительной даты его выхода пока нет, но инсайдеры утверждают, что релиз состоится только в 2026 году.