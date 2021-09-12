Аниме-экшен Tales of Arise стал лидером продаж в Steam по итогам этой недели
Даже если вы вдруг забудете, что завтра пора на работу после выходных, то Valve, а следом и профильные издания, включая нас, напомнят вам об этом с помощью традиционного новостного материала, посвящённого недельному чарту продаж в Steam. На этой неделе, к слову, в чарте достаточно много относительно новых гостей, поэтому статистика будет чуть менее скучной, чем обычно.
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Итак, безусловным лидером продаж в Steam по итогам уходящей недели стал вышедший 10 сентября аниме-боевик Tales of Arise от Bandai Namco. Проект давно претендовал на лидерство, поэтому результат абсолютно ожидаемый: сразу первое, второе и шестое места в недельном чарте в зависимости от издания.
На третьем месте расположилась отечественная Pathfinder Wrath of the Righteous, продажи которой на днях преодолели отметку в 250 тысяч копий, ну а следом за ней идут китайская королевская битва Naraka Bladepoint и космосим No Man’s Sky.
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В целом десятка лидеров выглядит следующим образом:
- Tales of Arise;
- Tales of Arise Deluxe;
- Pathfinder Wrath of the Righteous;
- Naraka Bladepoint;
- No Man’s Sky;
- Tales of Arise Ultimate Edition;
- NBA 2K22;
- Battlefield V;
- Life is Strange True Colors;
- Red Dead Redemption 2.
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