Платформер Psychonauts 2 получит русскую локализацию благодаря стараниям трёх команд энтузиастов
В конце прошлого месяца состоялся релиз платформера Psychonauts 2, разработкой которого занималась студия Double Fine. Русскоговорящим игрокам с горечью пришлось констатировать тот факт, что проект не получил локализации, чуть позже разработчики мотивировали такое решение ограниченным бюджетом.
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Отсутствие перевода на русский язык побудило отдельных представителей возмущённого сообщества предпринять все возможные действия для занижения рейтинга проекта на агрегаторах. А вот креативно настроенные пользователи решили действовать — Psychonauts 2 получит полноценный перевод благодаря стараниям сразу трёх творческих объединений.
Итак, локализацией Psychonauts 2 займутся команды Like a Dragon, Mechanics VoiceOver и The Bullfinch Team. Ранее они переводили игры серии Yakuza, Resident Evil, Alan Wake и другие. Переводом одного только текста из субтитров и пунктов меню дело не ограничится, энтузиасты собираются также изменить текстуры (где это требуется) и подготовить дубляж.
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Удивляет также тот факт, что кое-какие материалы из Psychonauts 2 уже были переведены. Представители вышеупомянутых команд выпустили специальное видео, с помощью которого можно ознакомиться с первыми наработками по локализации игры. Авторы подчёркивают, что денег на локализацию Psychonauts 2 они специально просить не будут — всё делается на энтузиазме и за собственный счёт.
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