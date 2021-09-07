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Crysis Remastered выйдет в Steam уже 17 сентября

Прощай, EGS-эксклюзивность. Здравствуй, свобода выбора.
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Ситилинк снижает цену RTX 3060 несмотря на рост крипты

Crytek хоть и откровенно перебарщивает с нагнетанием радости по поводу скорого выхода Crysis Remastered в Steam, но событие действительно для многих важное. Ну, а наше дело простое — известить о нём своих читателей с помощью редакционной новости. Итак, сегодня Crytek определилась с датой окончания EGS-эксклюзивности обновлённой версии своего культового шутера: 17 сентября.

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На этом хорошие новости не заканчиваются. Во-первых, всем обладателям оригинальной Crysis полагается 30-процентная скидка на «ремастер». Во-вторых, в течение первой недели после Steam-релиза Crysis Remastered будет распространяться с дополнительной 20-процентной скидкой. Проценты суммируются, так что в первую неделю все обладатели оригинальной Crysis в Steam смогут приобрести ремастер всего за полцены. Сколько это будет в рублях, однако, пока неизвестно — ценник на обновление ещё не вывесили.

Напомним, что помимо отдельной Crysis Remastered разработчики из Crytek также готовят сборник Crysis Remastered Trilogy с обновлёнными версиями всех трёх частей франшизы. Его релиз назначен на 15 октября.

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