Crysis Remastered выйдет в Steam уже 17 сентября
Crytek хоть и откровенно перебарщивает с нагнетанием радости по поводу скорого выхода Crysis Remastered в Steam, но событие действительно для многих важное. Ну, а наше дело простое — известить о нём своих читателей с помощью редакционной новости. Итак, сегодня Crytek определилась с датой окончания EGS-эксклюзивности обновлённой версии своего культового шутера: 17 сентября.
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На этом хорошие новости не заканчиваются. Во-первых, всем обладателям оригинальной Crysis полагается 30-процентная скидка на «ремастер». Во-вторых, в течение первой недели после Steam-релиза Crysis Remastered будет распространяться с дополнительной 20-процентной скидкой. Проценты суммируются, так что в первую неделю все обладатели оригинальной Crysis в Steam смогут приобрести ремастер всего за полцены. Сколько это будет в рублях, однако, пока неизвестно — ценник на обновление ещё не вывесили.
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It's time for STEAM!#CrysisRemastered is coming to #Steam on the 17th September! Get the game with a 20% launch week discount + original Crysis owners get an additional 30% off on their purchase.— Crysis (@Crysis) September 7, 2021
Don’t miss out on this HUGE discount & Wishlist it now - https://t.co/qQBEIg8Qmn pic.twitter.com/MZ5TH30s5a
Напомним, что помимо отдельной Crysis Remastered разработчики из Crytek также готовят сборник Crysis Remastered Trilogy с обновлёнными версиями всех трёх частей франшизы. Его релиз назначен на 15 октября.
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