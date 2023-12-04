Но на этом, собственно, всё.

Без малого два года назад Crytek официально объявила о том, что работает над следующей игрой серии Crysis под рабочим названием Crysis 4. С тех пор никаких подробностей и новостей касательно данного проекта от немецкой студии не поступало, поэтому мы толком не знаем ни состояния производства проекта, ни его сеттинга, ни действующих лиц, ни особенностей. Словом, ничего.

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Не берёмся прогнозировать, когда Crytek всё же соизволит наконец-то поделиться подробностями, но сегодня стало известно главное: работа над новинкой продолжается, над ней трудятся профессионалы своего дела, ну и когда-нибудь в перспективе коллектив пообещал поделиться с сообществом важными деталями.

Хотелось бы верить, что хоть что-то новое относительно Crysis 4 будет поведано в рамках The Game Awards 2023 уже на этой неделе в ночь с четверга на пятницу.

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Здесь необходимо понимать одну простую вещь: ни в коем случае не стоит завышать ожидания относительно творчества Crytek, поддаваясь детским/юношеским впечатлениям и вспоминая первый Far Cry и первый Crysis: с тех пор студия ничем «прорывным» похвастать уже не могла.