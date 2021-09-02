Ролевая игра Pathfinder: Wrath of the Righteous от московской студии Owlcat Games поступила в продажу
Состоялся релиз отечественной ролевой игры Pathfinder: Wrath of the Righteous, о которой мы уже сегодня писали. В прошлой заметке речь шла о первых оценках критиков, они приняли проект более чем хорошо.
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Московская студия Owlcat Games выпустила новую изометрическую ролевую игру в Steam, GOG и Epic Games Store. За базовое издание у вас попросят 1499 рублей, остальные версии следует покупать, что называется, на свой страх, риск и кошелёк. Про пользовательские рейтинги мы пока ничего говорить не будем — нужно подождать недельку-другую для получения объективной картины. Но в момент написания этих строк у новой Pathfinder было 82% рейтинга на основании 17 рецензий.
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На консолях Pathfinder: Wrath of the Righteous должна появиться только 1 мая 2022 года. Причём, речь идёт о нативных версиях для PlayStation 4 и Xbox One. Проект в деталях расскажет и покажет историю крестового похода Голариона против демонов из Бездны, в предводителях у которых значится владыка Дескари. Более тысячи заклинаний, 25 классов, 12 рас — невероятная гибкость здешней ролевой системы лучше всего описывается языком цифр.
За подробностями можно, например, перейти на страничку Pathfinder: Wrath of the Righteous в Steam. И не забудьте посмотреть релизный трейлер.
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