Первые обозреватели в восторге от Pathfinder Wrath of the Righteous
До выхода отечественной ролевой игры Pathfinder Wrath of the Righteous остаются считанные часы, и о данном событии мы ещё напишем отдельную заметку, а пока что традиционная предшествующая релизам хотя бы минимально достойных внимания игр рубрика «Критики оценили». Итак, Pathfinder Wrath of the Righteous уже получила первые профессиональные ( и не очень) оценки обозревателей и блогеров, и, согласно им, проект получился практически идеальным.
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Так, рецензенты нахваливают аутентичный мрачный игровой мир, доработанную после Pathfinder Kingmaker боевую систему, а также высокую степень реиграбельности. Отдельные рецензенты считают, что разработчики из Owlcat пошли с Wrath of the Righteous «ва-банк» в плане игрового процесса, и не прогадали.
На текущий момент средний рейтинг Pathfinder Wrath of the Righteous на Metacritic составляет 85 баллов из 100 возможных. К сожалению, рецензий пока очень мало, поэтому о недостатках игры (а их не может не быть) пока ничего не уточняется. Ну, на этот случай у нас имеются простые игроки, которые не будут лицемерить и напишут всё, как есть на самом деле. Так что ждём релиза уже сегодня вечером.
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