Microsoft заплатила $100 млн за временную эксклюзивность Rise of the Tomb Raider для Xbox
Обычно крупные компании предпочитают не разглашать стоимость неоднозначных сделок, дабы и внимание лишнее не привлекать, и в неловкое положение другую сторону не ставить. Всё-таки деньги — есть деньги. Но не все сотрудники умеют держать язык за зубами, особенно в тех случаях, когда можно прихвастнуть ради красивого резюме.
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Так, экс-сотрудник Square Enix Фабьен Россини указал на своей странице в деловой социальной сети LinkedIn, что напрямую участвовал в переговорах по многочисленным сделкам, включая сделку об эксклюзивности Rise of the Tomb Raider для Xbox в течение года, принёсшую компании $100 млн дополнительной прибыли.
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Rise of the Tomb Raider вышла в ноябре 2015 года на Xbox 360 и Xbox One, а в январе 2016-го — на PC. До консолей PlayStation игра добралась только в октябре 2016-го. Microsoft осталась довольна результатами продаж проекта, поэтому можно предположить, что 100 млн долларов хотя бы отбились.
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