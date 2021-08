Осенью прошлого года разработчики космического приключения Jett The Far Shore отложили выход своего детища на 2021-й год. Текущий год уже подходит к своему логическому завершению, и вот, авторы игры наконец-то соизволили уточнить, когда именно геймерам следует ждать их творение. А ждать осталось чуть больше месяца — Jett The Far Shore появится на прилавках 5 октября.

реклама

анонсы и реклама Самая дешевая 3060 - на сегодня это за копейки RTX 3060 Ti от 80 тр в Регарде 12 видов 3060 и 3060 Ti в Ситилинке - цены растут 8 видов 3070 и 3070 Ti в Ситилинке - смотри цены В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде RTX 3080 дешевле 150 тр в Регарде Недорогая 3080 Asus Gaming - по старой цене 20 видов RTX 3080 и 3080 Ti в Ситилинке - дефицит кончился 3070 и 3070 Ti почти даром в XPERT.RU 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза 3080 Ti 20Gb в XPERT.RU недорого

Напомним, что по сюжету Jett The Far Shore мы отправляемся в экспедицию к отдалённым мирам и прибываем к покрытой океаном планете, которая должна стать новым пристанищем для людей. В нашу задачу войдёт исследование этой планеты и нахождение на ней места для создания поселений.

реклама

Проект готовится для PC и PlayStation 5 с PlayStation 4.