Разработчики приключенческой игры Life is Strange: True Colors подготовили новый трейлер, посвящённый основному месту действия. Речь идёт о маленьком городке Хэйвен-Спрингс, расположенном где-то в Колорадо, — именно в этом месте будут разворачиваться события нового интерактивного приключения.

Для большей атмосферности зрителям этого ролика назначили отдельного «гида», ею стала Стеф Гингрич, второстепенный персонаж приквела Before the Storm. Девушка в видео сразу даёт понять, что она хорошо знает город и все его основные достопримечательности. В самом Хэйвен-Спрингсе наша Стеф работает ди-джеем на местной радиостанции (называется KRCT), радуя слушателей не только актуальной музыкой, но и чтением об основных событиях в городе.

Также Стеф напомнила о проходящем Празднике весны в Хейвен-Спрингс. Ну, вы понимаете: романтика, живая музыка, посиделки у озера и возле костра…

После весенних прогулок всегда можно наведаться в бар «Чёрный фанарь», где, как утверждает наша ди-джей радио, можно обрести «не просто друзей, а настоящую семью». К тому же, в этом баре есть рабочие аркадные автоматы с простейшими играми, музыкальный автомат и настольный футбол. Разработчики дали понять, что со всем этим можно будет взаимодействовать.

Сами улицы Хейвен-Спрингса полны жизнью — художники и моделлеры постарались на славу. Горожане катаются на велосипедах, дети балуют себя мороженым, а необычным подросткам, вроде главной героини True Colors, всегда можно занять себя любованием розами и фресками.

Life is Strange: True Colors готовится к выходу 10 сентября на PC, PlayStation и Xbox. Пользователей Nintendo Switch разработчики тоже не забыли. На этот раз будет выпущен целый сезон, без разбивок на эпизоды с долгим периодом ожидания каждого из них.

Также 10 сентября выйдут ремастер-версии оригинальной Life is Strange и Before the Storm, сразу их купить можно будет только в составе набора True Colors Ultimate Edition. Отдельно «ремастеры» первых двух сезонов выйдут в составе сборника Remastered Collection, релиз которого запланирован на 30 сентября.