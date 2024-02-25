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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Тираж ролевого экшена NieR: Automata превысил 8 миллионов копий — с момента релиза прошло 7 лет
С апреля 2023-го разработчикам удалось продать 500 тысяч экземпляров игры.

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Издательство Square Enix совместно с разработчиками из PlatinumGames напомнили, что ролевой экшен в открытом мире NieR: Automata с момента своего релиза разошёлся тиражом свыше 8 миллионов копий. Речь идёт как о продажах физических носителей, так и реализации всех цифровых версий.

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Последний раз об успехах данного проекта авторы рассказывали в апреле 2023-го — тогда было продано на 500 тысяч единиц меньше. В своём сообщении представители PlatinumGames поблагодарили фанатов за поддержку.

По сюжету игры, человечество было изгнано с Земли механическими существами из другого мира. В последней попытке вернуть планету человеческое сопротивление отправляет отряд солдат-андроидов, чтобы уничтожить захватчиков. После чего началась война между машинами и андроидами. Авторы называют её «войной, которая вскоре может раскрыть давно забытую правду о мире».

Ключевая особенность NieR: Automata — продвинутая боевая система, позволяющая переключаться между атаками ближнего и дальнего боя в битвах с ордами недругов и сложными боссами на различных открытых картах. Здесь важно напирать на скорость, сочетая лёгкие и тяжёлые атаки, а также переключаться между арсеналом оружия, уклоняясь от врагов.

Напомним, выход NieR: Automata состоялся на ПК, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch. В прошлом году вышла его аниме-адаптация. В магазине Steam проект присутствует с 17 марта 2017 года, за это время он собрал свыше 90 тысяч отзывов, из которых 87 % являются положительными.

#square enix #platinumgames #nier automata
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