А как же эксклюзивное соглашение? Или его не было?

Разработчики из студии Deck Nine совместно с издательством Telltale собираются выпустить своё эпизодическое приключение The Expanse: A Telltale Series в магазине Steam. Раньше этот проект на ПК присутствовал только в Epic Games Store — причём, релиз первого эпизода состоялся в июле 2023-го, никаких годовых эксклюзивных соглашений.

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Сначала страницу с игрой в Steam обнаружили внимательные пользователи Сети, позже самим разработчикам осталось только подтвердить очевидное. В своём официальном микроблоге команда авторов объявила, что релиз The Expanse: A Telltale Series на площадке Valve состоится 20 ноября. Игроки смогут опробовать все пять эпизодов, которые выходили с июля по сентябрь 2023-го.

«Испытайте захватывающую вселенную The Expanse, как никогда раньше, в последнем приключении Telltale The Expanse: A Telltale Series. Возьмите на себя роль барабанщика Камины и исследуйте опасные и неизведанные края Пояса на борту "Артемиды". От сбора мусора на затонувших кораблях в невесомости до выживания во время мятежа и борьбы с грозными пиратами — вы делаете трудный выбор и раскрываете решимость Камины Драммер в этом последнем приключении Telltale», — гласит официальное описание проекта в Steam.

В грядущем для Steam эпизодическом приключении The Expanse: A Telltale Series игрокам нужно будет исследовать затонувшие корабли, использовать магнитные ботинки, чтобы ходить по стенам и потолкам, и использовать двигатели невесомости, чтобы парить в пустоте. Пролетая через секции кораблей и открытое пространство, игроку позволят взаимодействовать с объектами в мире и общайтесь с членами экипажа.

Разработчики называют своё детище «самым масштабным и захватывающим приключением в истории Telltale». Они также напоминают, что нет правильного или неправильного пути — есть только ваш выбор и последствия, которые он влечёт за собой.

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До момента выхода Steam-версии сборник The Expanse: A Telltale Series будет доступен на ПК (EGS), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S.