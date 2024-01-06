Ивент стартует 9 января, легендарный Бастер R2R5 там тоже будет.

Релиз ролевого экшена Final Fantasy VII Rebirth должен состояться через несколько месяцев, но промо-кампания проекта в своём особом темпе идёт прямо сейчас. Пример тому — ивент-кроссовер в королевской битве Apex Legends, который должен стартовать через несколько дней. По случаю скорого запуска события был представлен отдельный трейлер.

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В период с 9 по 30 января у игроков в Apex Legends будет возможность принять участие в ивенте Final Fantasy VII Rebirth Takeover, которое заменит собой нейрейтинговый режим. «Замена» — слишком громкое слово, поскольку речь идёт о несущественной модификации имеющихся правил, как это уже было на Хэллоуин.

Принимая участие в привычных матчах, геймеры смогут опробовать в деле новые умения и модификации материи, а также заполучить облики Тифы, Клауда, Аэрис и других персонажей FFVII для героев Apex Legends. Добавьте сюда попутный «фарм» косметических предметов в тематике проекта от Square Enix — и получите полное представление о запланированных наградах грядущего ивента.

Модификации материи — это разбросанные по арене разноцветные сферы, которые дают нашедшим его героям бонусы и уникальные способности. Всего таких сфер будет пять, вот их свойства с разбивкой по цветам:

синие — позволяют лечиться, нанося урон оппонентам;

красные — призывают спутницу Несси, которая атакует врагов;

зелёные — при перезарядке испускают электрическую волну;

фиолетовые — повышают шанс критического удара и увеличивают наносимый урон;

жёлтые — показывают оставшиеся у соперников очки здоровья.

Также в рамках данного мероприятия у геймеров будет возможность забрать себе на время матча в инвентарь меч Бастер R2R5, но его ещё придётся отыскать где-то на арене. Клинок также можно будет вытащить из специальных наборов. Орудуя «кроссоверным» мечом, геймер сможет наносить лёгкие и тяжелые удары, блокировать часть урона и совершать рывки для сокращения дистанции до цели. Особый шик — мощная атака «Предельный удар», которую получится активировать при заполнении соответствующей шкалы.

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Релиз Final Fantasy VII Rebirth должен состояться 29 февраля эксклюзивно на консоли PlayStation 5.