Несмотря на «мемное» отношение значительной части игрового сообщества к боевику Warframe, проект пользуется огромной популярностью. А вместе с популярностью неизбежно возникает и спрос на новый контент и новые функции, особенно, если эти функции уже успешно применяются в других играх. Что ж, разработчики из Digital Extremes в рамках мероприятия TenneCon 2021 порадовали игроков сразу несколькими важными новостями, которые мы и умещаем в данной редакционной заметке.

Для Warframe готовится масштабное дополнение The New War. Формально о нём авторы заявили ещё три года назад, но лишь сейчас оно вышло на финишную прямую своего создания. Как передают разработчики, в рамках The New War игроков ждёт крупнейший квест из когда-либо созданных в стенах Digital Extremes. Главным нововведением аддона станет геймплейная функция взятия под контроль других персонажей (варфреймов) помимо вашего собственного. В получасовой геймплейной демонстрации, например, показали управление бойцами Гринира, Корпуса и Тешином, у каждого из которых свои уникальные способности. Подробностями дополнения с нами поделятся в ближайшей перспективе, а его релиз состоится до конца года.

Также разработчики поделились долгожданной вестью о скором внедрении в Warframe системы кроссплея и кросс-прогрессии. Таким образом, пользователи разных платформ смогут играть вместе и не распылять своё время на несколько учётных записей с разными профилями.

Важная новость для тех, кто предпочитает играть на мобильных устройствах: Digital Extremes готовит соответствующие версии Warframe. Подробностей пока нет, но рискнём предположить, что кроссплей на них распространяться уже не будет.

Наконец, разработчики объявили о том, что в конце года в игре появится новый варфрейм — Калибан, роль которого на поле боя можно описать, как стандартного «танка» из MMORPG. Его бьют, а он крепчает.