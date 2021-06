Группа энтузиастов приняла на вооружение редактор модулей из Neverwinter Nights 2 и занимается в данный момент разработкой масштабного проекта — ремейка Baldur’s Gate II. Если кого-то эта игра заинтересовала, то у нас имеется отдельный трейлер.

реклама

анонсы и реклама RTX 3080 Ti Gigabyte Vision цена круто пошла вниз <b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b> -18 000р на 8Tb Seagate Barracuda <b>3080Ti</b> в составе компа дешевле чем обычная 3080 В полтора раза подешевел 10Tb Seagate -15 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке -60% от цены 4Tb WD Purple -50 000р на RTX 3080 Gigabyte в Ситилинке -30 000р на 14Tb Toshiba RTX 3080 Ti Gigabyte Vision намного дешевле чем 3080 -19 000р на 14Tb Seagate -9000р на 6Tb WD Red Plus в Ситилинке <b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung -50 000р на 6900XT - цены пошли вниз

Baldur’s Gate II Reloaded (так называется фанатский проект) состоит из основной кампании Shadows of Amn и дополнения The Throne of Bhaal. Уже сейчас становится понятно, что фанаты собираются перевести все модельки персонажей в честное 3D, но фоновые объекты останутся двухмерными. Интерфейс перекроится, но озвучка останется полностью оригинальной.

Напомним, оригинальная Baldur’s Gate переехала на движок Neverwinter Nights 2 ещё несколько лет назад. Если вас этот фанатский проект заинтересовал, то смело переходите по ссылке на портал Nexus Mods. Перед выходом второй части Baldur’s Gate Reloaded получит важное обновление с новыми классами и возможностью перенести персонажей оригинальной игры в сиквел.

реклама

Baldur’s Gate II Reloaded выйдет до конца 2021 года.