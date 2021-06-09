Фанатский ремейк Baldur’s Gate II на движке Neverwinter Nights 2 получил новый трейлер
Группа энтузиастов приняла на вооружение редактор модулей из Neverwinter Nights 2 и занимается в данный момент разработкой масштабного проекта — ремейка Baldur’s Gate II. Если кого-то эта игра заинтересовала, то у нас имеется отдельный трейлер.
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Baldur’s Gate II Reloaded (так называется фанатский проект) состоит из основной кампании Shadows of Amn и дополнения The Throne of Bhaal. Уже сейчас становится понятно, что фанаты собираются перевести все модельки персонажей в честное 3D, но фоновые объекты останутся двухмерными. Интерфейс перекроится, но озвучка останется полностью оригинальной.
Напомним, оригинальная Baldur’s Gate переехала на движок Neverwinter Nights 2 ещё несколько лет назад. Если вас этот фанатский проект заинтересовал, то смело переходите по ссылке на портал Nexus Mods. Перед выходом второй части Baldur’s Gate Reloaded получит важное обновление с новыми классами и возможностью перенести персонажей оригинальной игры в сиквел.
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Baldur’s Gate II Reloaded выйдет до конца 2021 года.
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