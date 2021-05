В феврале этого года CD Projekt RED совместно с Go on Board представили вниманию общественности настольную игру The Witcher Old World. Несколько часов назад компании вышли на Kickstarter за народным финансированием и не прогадали: вся необходимая на производство и выпуск «настолки» сумма была собрана в считанные минуты, а на момент публикации данной заметки уже почти втрое превзошла её.

Напомним, что The Witcher Old World рассчитана на 1—5 игроков, а сюжетно её события разворачиваются задолго до появления Геральта из Ривии. Мы будем играть за молодых, совсем недавно окончивших своё обучение ведьмаков, путешествующих по игровому миру, спасая мирное население от посягательств со стороны различных монстров.

На завершение Kickstarter-кампании у The Witcher Old World ещё семнадцать суток, так что можно только догадываться, сколько средств в итоге удастся привлечь разработчикам.