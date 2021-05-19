The Last of Us Part II получила обновление с поддержкой 60 fps для PS5-версии
The Last of Us Part II считается одной из лучших игр за всю историю консолей PlayStation, и было бы преступлением не выпустить повышающий производительность игры патч для пятого поколения данных консолей. И вот, сегодня разработчики из Naughty Dog применили соответствующее обновление 1.08 к своему творению, благодаря чему счастливые обладатели PlayStation 5 смогут пройти The Last of Us Part II в 4K-разрешении и при шестидесяти кадрах в секунду.
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Важно отметить, что данный патч — это просто обновление, а не выпуск полноценной PS5-версии The Last of Us Part II: игра по-прежнему работает по обратной совместимости, просто с повышенной производительностью.
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Полноценная «некстгенная» версия, судя по имеющейся информации, находится в производстве, и Naughty Dog в сегодняшней публикации косвенно это подтвердила, заявив, что обновление 1.08 — это лишь начало ознакомления студии с возможностями PlayStation 5.
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