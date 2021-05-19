«Онлайн» бывшего PlayStation-эксклюзива Days Gone в Steam оставляет желать лучшего
Вчера постапокалиптический боевик-выживач Days Gone наконец-то добрался до PC. Можно было предположить, что PC-геймеры массово ринутся проходить некогда эксклюзивный для PlayStation 4 проект, но статистика дама упрямая: согласно ей, желающих пройти Days Gone геймеров на PC оказалось не так уж много. Как передаёт портал SteamDB, пиковый «онлайн» Days Gone в Steam составил всего 18 287 игроков, и достигнут он был ровно сутки назад — в день выхода проекта.
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На момент публикации данной заметки в Days Gone в Steam одновременно играли 15 338 пользователей, что уже свидетельствует о спаде и без того не хватающей звёзд с неба популярности.
Возможно, причина кроется в неоправданно высокой стоимости игры двухлетней давности: в европе за Days Gone в Steam просят 49,99 евро, в России — 2 999 рублей. Подобные ценники в мире, где наибольшей популярностью пользуются f2p-проекты, не лезут просто ни в какие ворота.
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Тем не менее, пользовательские оценки у Days Gone очень высокие: 93 % на основании 1 700 отзывов.
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