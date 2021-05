Вчера постапокалиптический боевик-выживач Days Gone наконец-то добрался до PC. Можно было предположить, что PC-геймеры массово ринутся проходить некогда эксклюзивный для PlayStation 4 проект, но статистика дама упрямая: согласно ей, желающих пройти Days Gone геймеров на PC оказалось не так уж много. Как передаёт портал SteamDB, пиковый «онлайн» Days Gone в Steam составил всего 18 287 игроков, и достигнут он был ровно сутки назад — в день выхода проекта.

реклама

анонсы и реклама RTX 3070 в Compeo.ru Игровые видеокарты в Ситилинке - смотри 2Tb Toshiba дешево в Ситилинке 1Tb HDD на распродаже в Регарде 75" 7680 x 4320 Samsung дешевле чем ты думаешь Распродажа 16Gb 4600MHz DDR 4 - смотри скидку 240Gb Kingston дешевле 3000р в Ситилинке Galaxy S21 - цена упала на порядок 32Gb DDR 4 2933MHz Kingston с большой скидкой SSD Samsung 870 QVO 8Tb - 85 990р

На момент публикации данной заметки в Days Gone в Steam одновременно играли 15 338 пользователей, что уже свидетельствует о спаде и без того не хватающей звёзд с неба популярности.

Возможно, причина кроется в неоправданно высокой стоимости игры двухлетней давности: в европе за Days Gone в Steam просят 49,99 евро, в России — 2 999 рублей. Подобные ценники в мире, где наибольшей популярностью пользуются f2p-проекты, не лезут просто ни в какие ворота.

реклама

Тем не менее, пользовательские оценки у Days Gone очень высокие: 93 % на основании 1 700 отзывов.