На текущий момент ремастер Saints Row The Third обитает только на PC (Epic Games Store) и PlayStation 4 с Xbox One. Но ситуация с ограниченностью платформ, на которых доступна игра, потихоньку исправляется: уже 22 мая проект появится в Steam, а в перспективе, похоже, и на современных консолях. По крайней мере, на PlayStation 5.

На это указывает обнаруженный сегодня список достижений (трофеев) для соответствующей версии игры. Обычно подобные утечки предшествуют скорым официальным анонсам, поэтому самым верным решением в сложившейся ситуации будет ожидание.

Напомним, что Saints Row The Third Remastered вышла в прошлом году и была охарактеризована профильными изданиями как один из лучших представителей ремастеров и пример для подражания для всех остальных. Игра получила улучшенные текстуры, переделанную систему освещения и многие другие «плюшки», благодаря которым проект заметно «помолодел».