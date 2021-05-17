Похоже, Saints Row The Third Remastered готовится к выходу на PlayStation 5
На текущий момент ремастер Saints Row The Third обитает только на PC (Epic Games Store) и PlayStation 4 с Xbox One. Но ситуация с ограниченностью платформ, на которых доступна игра, потихоньку исправляется: уже 22 мая проект появится в Steam, а в перспективе, похоже, и на современных консолях. По крайней мере, на PlayStation 5.
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На это указывает обнаруженный сегодня список достижений (трофеев) для соответствующей версии игры. Обычно подобные утечки предшествуют скорым официальным анонсам, поэтому самым верным решением в сложившейся ситуации будет ожидание.
Напомним, что Saints Row The Third Remastered вышла в прошлом году и была охарактеризована профильными изданиями как один из лучших представителей ремастеров и пример для подражания для всех остальных. Игра получила улучшенные текстуры, переделанную систему освещения и многие другие «плюшки», благодаря которым проект заметно «помолодел».
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