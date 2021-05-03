Более семидесяти игр получили поддержку технологии FPS Boost на Xbox Series
Несколько месяцев назад Microsoft представила для своих консолей Xbox Series технологию FPS Boost, которая позволяет воспроизводить игры прошлого поколения с хотя бы минимально приемлемой в 2021 году частотой кадров, равной 60 fps. Поначалу перечень игр был скромным, потом несколько раз расширялся на несколько проектов за раз, и вот, теперь обогатился сразу на 74 с лишним игр, о чём сегодня официально сообщили представители Microsoft.
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Полностью перечислять весь список в этой заметке мы, естественно, не будем, а лишь отметим некоторые наиболее известные игры. Так, FPS Boost теперь поддерживают Dying Light, Far Cry 5, Shadow of the Tomb Raider, Assassin’s Creed Unity, Sleeping Dogs и другие.
Там, где это возможно, частота кадров повышается до 120 fps. Где нет — соответственно, до шестидесяти.
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