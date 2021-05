Несколько месяцев назад Microsoft представила для своих консолей Xbox Series технологию FPS Boost, которая позволяет воспроизводить игры прошлого поколения с хотя бы минимально приемлемой в 2021 году частотой кадров, равной 60 fps. Поначалу перечень игр был скромным, потом несколько раз расширялся на несколько проектов за раз, и вот, теперь обогатился сразу на 74 с лишним игр, о чём сегодня официально сообщили представители Microsoft.

Полностью перечислять весь список в этой заметке мы, естественно, не будем, а лишь отметим некоторые наиболее известные игры. Так, FPS Boost теперь поддерживают Dying Light, Far Cry 5, Shadow of the Tomb Raider, Assassin’s Creed Unity, Sleeping Dogs и другие.

Там, где это возможно, частота кадров повышается до 120 fps. Где нет — соответственно, до шестидесяти.