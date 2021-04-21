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Настольная игра от бывших сотрудников Blizzard собрала нужную сумму на Kickstarter за считанные минуты

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Крис Метцен, бывший сотрудник компании Blizzard, работавший там на правах творческого директора Warcraft III и World of Warcraft, основал студию Warchief Gaming. В конце марта нынешнего года эта компания анонсировала Auroboros: Coils of the Serpent – настольную ролевую игру, в основу которой заложена пятая редакция правил Dungeons & Dragons. Мы писали об этом проекте, указав тогда, что разработчики собирались выйти с ним на Kickstarter.

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Так вот, краудфандинговая кампания стартовала вчера, 20 апреля, все базовые цели были достигнуты досрочно. Изначально Warchief собиралась собрать 50 тысяч долларов, это ей удалось сделать буквально в первые минуты. На момент написания данной заметки объём собранных средств перевалил за отметку в 620 тысяч — до конца сборов у разработчиков остаётся ещё 30 дней.

Желающие «задонатить» компании бывшего сотрудника Blizzard стоить обратить внимание на соответствующую страницу сервиса Kickstarter. Там же можно заказать расширенное коллекционное издание Auroboros за 125 долларов. В него войдёт книга с набором правил в кожаном переплёте, карта мира, картонная «ширма» для мастера, повесть и руководство игрока в цифровом формате.

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Нужно только понимать, что точной даты выхода у Auroboros: Coils of the Serpent пока нет. Разработчики планируют рассылать заказы «донатерам» весной будущего года.

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Теги

auroboros coils of the serpent warchief gameing
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