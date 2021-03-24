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Бывшие сотрудники Blizzard анонсировали настольную игру, деньги для которой будут собирать на Kickstarter

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Студия Warchief Gaming, которую в прошлом году основали бывшие сотрудники Blizzard Майк Гилмартин и Крис Метцен, анонсировала свой первый проект под названием Auroboros: Coils of the Serpent. Это настольная ролевая игра, в основе которой заложена пятая редакция правил Dungeons & Dragons.

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Действие Auroboros происходит в мире Lawbrand — конфедерации, в составе которой находятся крупные города под управлением религиозной организации Церковь Суларии. В центре всего здесь пребывает Уроборос, некий Мировой змей, который связывает всё живое. Если вы на этом моменте ещё не стали зевать, то даём справочку: силой Уробоса в мире Lawbrand могут пользоваться все, но взамен он попросит ваш разум. Крис Метцен, основатель Warchief Gaming, так и говорит: «Вы можете приобрести невероятную силу. Но всему есть цена, за которой стоит сумасшествие и смерть».

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Игрокам разрешат пользоваться силой Уробоса, вне зависимости от класса их персонажа. Герой сможет демонстрировать невероятную силу, но постепенно станет терять контроль над собой. Авторы Auroboros подчёркивают, что союзникам адепта Уробоса каждый раз придётся решать, стоит ли доверять своему сопартийцу, ведь его разум может быть полностью подчинён тому самому змею.

Своими силами студия Warchief не сможет заверить работу над Auroboros: Coils of the Serpent, поэтому уже 20 апреля стартует краудфандинговая кампания на Kickstarter. В комплекте с игрой будет идти книга на 250 страниц с описанием сеттинга и всех элементов игры.

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warchief gaming auroboros coils of the serpent
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