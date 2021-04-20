Новый этап тестирования Resident Evil RE: Verse стартует завтра, но продлится только одни сутки
Компания Capcom намерена устроить новый этап открытого бета-тестирования Resident Evil RE: Verse — мультиплеерного «придатка» к основной серии игр. К сожалению, на данное мероприятие отводится неприлично мало времени — только 24 часа. Для участия в тестировании нужно было ранее скачать игру в PlayStation Store, Microsoft Store или Steam. Кроме того, всем желающим предстоит предварительно отправиться на официальный сайт проекта и получить Capcom ID чтобы привязать его к учётной записи.
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Тестирование Resident Evil RE: Verse уже проводилось несколько раз, но разработчики испытывали на этих этапах определённые проблемы со стабильностью работы клиента. Только в апреле проект дважды оказывался доступным в рамках открытой «беты», игроки жаловались в обоих случаях на невозможность зайти на сервер. Будут ли проблемы у Resident Evil RE: Verse в третий раз — узнаем уже завтра, тестирование начнётся в 10:00 по московскому времени и закончится 22 апреля в те же 10:00.
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【The 3rd Beta Test】— Resident Evil Re:Verse official (@BIO_REVERSE) April 20, 2021
The 3rd "Re:Verse" beta test will be held on the following date.
Apr. 21, 2021, 6:00 (UTC) - Apr. 22, 2021, 6:00 (UTC)
This time, the beta test is available for anyone who downloads it from the store. (to be continued) https://t.co/gJ1jovnz68#REVERSE
Resident Evil RE: Verse — бесплатное дополнение для грядущей Resident Evil Village, которая должна появиться в продаже 7 мая на PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X|S. В этом многопользовательском проекте игроки смогут выяснять друг с другом отношения в образах известных персонажей серии Resident Evil.
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