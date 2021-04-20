Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Новый этап тестирования Resident Evil RE: Verse стартует завтра, но продлится только одни сутки

Интересно, Capcom починила серверы?
+
RTX 3060 - Ситилинк снижает цены
Необычная RTX 3090 стоит дороже 300 000р
48Gb RTX 8000 - не такая дорогая на сегодня

Компания Capcom намерена устроить новый этап открытого бета-тестирования Resident Evil RE: Verse — мультиплеерного «придатка» к основной серии игр. К сожалению, на данное мероприятие отводится неприлично мало времени — только 24 часа. Для участия в тестировании нужно было ранее скачать игру в PlayStation Store, Microsoft Store или Steam. Кроме того, всем желающим предстоит предварительно отправиться на официальный сайт проекта и получить Capcom ID чтобы привязать его к учётной записи.

реклама

анонсы и реклама
RTX 3060 дешевле всего в Compeo.ru
RTX 3060 в Регарде - смотри цену СИДЯ
MSI 3080 в Ситилинке - смотри цену
Еще одна RTX 3080 пришла в Ситилинк
Скидка 30% на топовую механику от XPG!
Цена рухнула на порядок на RX 6700XT
Rocket Lake в Compeo.ru
Intel 11xxx Rocket Lake в Регарде
Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам
75" LG IPS за 4 352 000р - смотри характеристики

Тестирование Resident Evil RE: Verse уже проводилось несколько раз, но разработчики испытывали на этих этапах определённые проблемы со стабильностью работы клиента. Только в апреле проект дважды оказывался доступным в рамках открытой «беты», игроки жаловались в обоих случаях на невозможность зайти на сервер. Будут ли проблемы у Resident Evil RE: Verse в третий раз — узнаем уже завтра, тестирование начнётся в 10:00 по московскому времени и закончится 22 апреля в те же 10:00.

Resident Evil RE: Verse — бесплатное дополнение для грядущей Resident Evil Village, которая должна появиться в продаже 7 мая на PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X|S. В этом многопользовательском проекте игроки смогут выяснять друг с другом отношения в образах известных персонажей серии Resident Evil.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

capcom resident evil re verse
предыдущая новость
следующая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Telegram теперь можно использовать для анонимного обмена файлов с помощью бота Uploadgram
+
Square Enix расширяет штат сотрудников для работы над серией NieR
+
Новый этап тестирования Resident Evil RE: Verse стартует завтра, но продлится только одни сутки
+
Фанаты Days Gone организовали петицию в поддержку сиквела игры
+
Disco Elysium: The Final Cut получила важное обновление в Steam, исправляющее проблемы с озвучкой
+
Square Enix подтвердила своё участие в E3 2021
+
Rockstar неожиданно сделала бесплатными все DLC к PC-версиям Max Payne 3 и L.A. Noire
+
Авторы Celeste анонсировали свой новый проект — 2D-экшен Earthblade
+

Интересные материалы

Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: апрель 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
11 апреля 2021 29
Тестируем процессор Intel Core i5-11400
10 апреля 2021 83
Обзор и тестирование термоинтерфейса Arctic MX-5
15 апреля 2021 102
Тестируем процессор Intel Core i7-11700K
8 апреля 2021 306
Тестируем процессоры Intel и AMD двух последних поколений
12 апреля 2021 179
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 35 тысяч рублей: апрель 2021
14 апреля 2021 75

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Проверенные и рабочие способы восстановить Windows 10 при появлении ошибок, BSOD и сбоев
35
Разбираемся, как работает Wi-Fi, почему не нужен мощный роутер и что реально влияет на работу сети
39
Ждать дальше новые видеокарты по нормальным ценам бессмысленно – подбираем б/у игровую видеокарту
126
Игровой компьютер до 100 тысяч рублей: апрель 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
16
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z590 Carbon EK X
21
Проверяем энергопотребление в MSI Kombustor (крутим "бублики")
46
Обзор и тестирование комплекта СВО EK-Quantum Power Kit D-RGB P240
19

Сейчас обсуждают

Ацкий Сотона
16:50
Как писал один "гений" голубого фронта - "покупка голубого камня , это инвестиция в будущее ..." И конечно сейчас они не заикнуться , как раньше на АМД , что типа "фу подешевело атата" .
8-ядерные процессоры Intel Core i7 десятого поколения подешевели на 110-280 долларов
Bare_Metal
16:50
"дешевое хорошим быть не может" (с), говорили они и кушали известную субстанцию большой ложкой и нахваливали )
8-ядерные процессоры Intel Core i7 десятого поколения подешевели на 110-280 долларов
Alexey Ananyev
16:50
И я про тоже. лучше бы Вулкан разрабы юзали и под все доступные системы у них бы игруля работала. А если юзать убогий ДХ то потмо конвертация, прослойки и интерфейсы. Кароче проблемы одни с ним с этим...
Очередное обновление безопасности Windows 10 испортило игры
Eugeniy Petrosyan
16:48
Здесь видно насколько синеголубки изначально переплатили.
8-ядерные процессоры Intel Core i7 десятого поколения подешевели на 110-280 долларов
Alexey Ananyev
16:48
Именно. Юзверь просто ставит прогу и все. Но с самодостаточными пакетами нету проблем какой дистрибутив, а вот остальными ...
Очередное обновление безопасности Windows 10 испортило игры
Ацкий Сотона
16:47
Да вот ваша голубая армия - опыт имеет в этих вопросах , тут и не поспоришь ...
8-ядерные процессоры Intel Core i7 десятого поколения подешевели на 110-280 долларов
Simon Crebbs
16:47
3050 настолько нелепое недоразумение, что даже сама Nvidia толком не знает, что с ними делать?
GeForce RTX 3050 Ti продемонстрировала низкую производительность и не заявлена для настольных ПК
Bare_Metal
16:47
Лупишься, ешь?
8-ядерные процессоры Intel Core i7 десятого поколения подешевели на 110-280 долларов
Собаки на Zen'е
16:46
Чел, никому, никогда не говори, что у тебя AMD. Это как признаться, что лупишься в очко или ешь фекалии.
8-ядерные процессоры Intel Core i7 десятого поколения подешевели на 110-280 долларов
Snoopy
16:45
Видимо возразить нечем раз Шарик перешёл на личность?)
Россия останется без PlayStation: предзаказы на PS5 отменили, PS4 больше не продаётся
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем