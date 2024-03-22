Capcom предстоит проделать много работы.

Dragon's Dogma 2, ожидаемый сиквел знаменитой ролевой игры от Capcom, вышел 22 марта и уже вызвал сильные эмоции среди поклонников. Игроки отправляются в захватывающее путешествие в роли Восставшего, исследуя обширный фэнтези-мир и сталкиваясь с разнообразными испытаниями вместе с загадочными существами, пешками.

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Несмотря на высокие оценки критиков с 87 баллами на Metacritic и 89 на OpenCritic, преимущественно благодаря масштабному наполненному сюрпризами миру и разнообразной боевой системе, реакция игрового сообщества оказалась двойственной. Проблемы с производительностью на ПК, особенно в городских локациях из-за большого количества NPC, несколько омрачили впечатление от игры. Пользователи ищут нетрадиционные решения, такие как убийство NPC, чтобы улучшить производительность.

К сожалению, в Steam поклонники выразили своё недовольство, резко снизив рейтинг до «В основном негативного». Особенно это касается системы микротранзакций, которая позволяет покупать элементы, предполагаемо базовые для игры, такие как средство для быстрого перемещения и возможность изменения внешности персонажа. Возможность найти многие из этих предметов в самой игре не уменьшает разочарование игроков от того факта, что платная игра за $70 предлагает дополнительный контент на $42. Критики подчёркивают, что игра по-прежнему требует значительных ресурсов для запуска, рекомендуя процессор как минимум Intel Core i5-10600 или AMD Ryzen 5 3600 и видеокарту не ниже GeForce GTX 1070 или Radeon RX 5500 XT.

Dragon's Dogma 2 действительно можно назвать захватывающим приключением с глубокой ролевой механикой (игроки в отзывах это и отмечают), но система крайне спорных микротранзакций и обилие технических багов мешают насладиться новинкой. На момент написания данного материала Dragon’s Dogma 2 собрала в Steam свыше 10 тысяч отзывов, но только 40 % из них являются положительными.