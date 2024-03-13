Что очень неплохо.

Когда Capcom несколько лет назад открыла для себя восьмое Чудо света в лице возможности клепать ремейки и ремастеры, продавая их затем по «фуллпрайсу», стало понятно, что пока издательство не перевыпустит все свои культовые проекты, оно не успокоится. Мы уже пережили четыре ремейка игр серии Resident Evil, и, судя по статистике продаж, всех в этом процессе всё полностью устраивает.

реклама

Согласно статистике Capcom, продажи обновлённой версии Resident Evil 4 перевалили за семь миллионов экземпляров. Чтобы добиться этого результата, игре потребовалось меньше года — 355 дней.

В общей сложности, продолжает Capcom, совокупные продажи всех игр серии Resident Evil с момента выхода её первой части в 1996 году перевалили за 154 миллиона копий. Наиболее популярной остаётся Resident Evil 5, затем Resident Evil 2 Remake, и на третьем месте оригинальная Resident Evil 4.