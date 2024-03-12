Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Продажи Monster Hunter: World превысили 25 миллионов копий
Это самый продаваемый проект в серии. Ожидаемо.

реклама

Компания Capcom на 20-летие игровой серии Monster Hunter сообщила, что продажи Monster Hunter: World с момента релиза превысили важную отметку в 25 миллионов копий. Издатель утверждает, что это самый продаваемый проект за всю его историю. Что касается общих продаж игр данной серии, то они достигли отметки в 97 миллионов копий.

реклама

Подсчитывая количество проданных копий Monster Hunter: World, издатель Capcom учитывал не только цифровые продажи, но также все поставки стандартных дисков и комплектов Monster Hunter World: Iceborne Master Edition. Напомним, оригинальный релиз проекта состоялся в январе 2018 года.

Напомним, в декабре прошлого года Capcom официально анонсировала Monster Hunter Worlds, релиз которой должен состояться в 2025 году.

#capcom #monster hunter world
+
Написать комментарий (0)
Продажи ремейка Resident Evil 4 перевалили за 6,48 миллиона копий, Capcom довольна результатами
Capcom считает, что разработка игр дорожает, поэтому рассматривает возможность повышения цен
Видео: 18 минут геймплея ролевого экшена Dragon’s Dogma 2 с демонстрацией особенностей разных классов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

10 редких и очень полезных программ, которые я использую на ПК с Windows 10 уже много лет. Часть 2
18
10 процессоров Intel и AMD, которые подходят для оптимальной игровой сборки в разрешении 2К
43
5 причин, почему я не буду переходить с Google Chrome на другой браузер
29
Robin Hood - Sherwood Builders - альтернативная история Робин Гуда (субъективный обзор)
+
Итоги гоночного уик-энда 9-10 марта
1
Подсчитываем, какую сумму придется отдать за мощный игровой компьютер весной 2024 года
16
С-300 или Patriot: Какую систему на самом деле уничтожил российский «Искандер»
11
В последние недели на барахолку хлынули Xbox series S и цена обновила исторический минимум
5
Проект ВА-111 "Шквал" - самая быстрая ядерная торпеда в мире, испаряющая воду на своём пути
12
Как сэкономить на игровом ПК, и какой процессор подходит геймеру с разрешением монитора 1080р
9

Сейчас обсуждают

Сергей Зинкевич
18:06
Просто люди хватают инструмент непонимая как и для чего использовать при этом им такие же советуют эффективность отсутствует
О причинах неактуальности ООН в нынешнем времени
Вадим Кудрявцев
18:05
лет через сто,тут бублик с зистаксом на дошик еле собирают (не отходя от станка так сказать сутками),так что на проц долго ждать придется
Как сэкономить на игровом ПК, и какой процессор подходит геймеру с разрешением монитора 1080р
Семен Редько
18:04
Странное решение... По факту, можно было поменять проц, на условный Ryzen 5 5600, видюху на RX 7800 XT и БП, если старый был слабоват. При этом, экономия была бы огромная и в 2к всё летело бы.
Подсчитываем, какую сумму придется отдать за мощный игровой компьютер весной 2024 года
Блейд
18:03
Зачем нахлебник нужен? Кто вообще это придумал что два человека должны жить вместе. Бред какой-то
Как я перестал беспокоиться о том, что редко прохожу игры на ПК до конца — 7 советов геймерам
Слав Webster
18:02
Да Действительно Позанимайтесь фототехникой хоть немного и поставье на мой хассельблад (старый пленочный или новый цифровой) хоть один паршивейший Г-44 :)
«Дюну 2» снимали на винтажные советские объективы
Блейд
18:01
Никакого раздвоения нету, сейчас до меня друг придёт я баню топлю попросил, помыться , говорит что-то почку наверное застудил. завтра уезжает в командировку на 2 недели военные объекты от беспилотник...
Как я перестал беспокоиться о том, что редко прохожу игры на ПК до конца — 7 советов геймерам
Слав Webster
18:00
Бггг Назовите хоть один обектив из СССР на «порядок лучше» цейсов хассельбладов и ксенотаров Ролляев :)
«Дюну 2» снимали на винтажные советские объективы
Феодосий Иванов
18:00
Денег на пенсию нет, на дороги нет, на свет провести людям нет, выплаты по полгода ждём, а они о космосе думают! На земле порядок наведите, а потом уже про космос думаете!!! -А за кто за банкет плати...
Компания Blizzard объявила о расширении поддержки валют в своей платформе Battle.net
Tygydyms Tygydyms
17:59
Можно исчо женщину дома завести
Как я перестал беспокоиться о том, что редко прохожу игры на ПК до конца — 7 советов геймерам
OgoGoLog
17:58
"которые преобладают" Даже тут соврать пытаешься. Открой блоги или главную и посчитай за сутки. Тем около железных полно, только и ты в них не отписываешься.
Как я перестал беспокоиться о том, что редко прохожу игры на ПК до конца — 7 советов геймерам
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем