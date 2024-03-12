Это самый продаваемый проект в серии. Ожидаемо.

Компания Capcom на 20-летие игровой серии Monster Hunter сообщила, что продажи Monster Hunter: World с момента релиза превысили важную отметку в 25 миллионов копий. Издатель утверждает, что это самый продаваемый проект за всю его историю. Что касается общих продаж игр данной серии, то они достигли отметки в 97 миллионов копий.

реклама

Подсчитывая количество проданных копий Monster Hunter: World, издатель Capcom учитывал не только цифровые продажи, но также все поставки стандартных дисков и комплектов Monster Hunter World: Iceborne Master Edition. Напомним, оригинальный релиз проекта состоялся в январе 2018 года.

Напомним, в декабре прошлого года Capcom официально анонсировала Monster Hunter Worlds, релиз которой должен состояться в 2025 году.