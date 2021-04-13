Зрелищный трейлер Subnautica: Below Zero напоминает об опасностях планеты 4546B
Разработчики из студии Unknown World Entertainment совместно с издательством Bandai Namco выпустили новый и очень зрелищный трейлер приключенческой игры Subnautica: Below Zero. Авторы проекта наглядно демонстрируют, какие опасности поджидают главного героя на планете 4546B, и как важно соблюдать все возможные меры предосторожности.
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Напомним, Subnautica: Below Zero представляет собой полноценный проект, он изначально задумывался как дополнение для оригинальной Subnautica. Главный герой оказывается на планете 4546B спустя два года после событий оригинала. Искателю приключений предстоит узнать, что случилось с группой учёных. Below Zero расширяет историю вселенной Subnautica, демонстрируя события, происходящие на обратной стороне планеты. Как несложно догадаться из названия, на этой части 4546B господствует холод, и с этими непростыми условиями придётся мириться.
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Subnautica: Below Zero должна поступить в продажу 14 мая на PC, PlayStation4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X|S.
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