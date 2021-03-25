В Epic Games Store стартовала весенняя распродажа со скидками до 75 %
Epic Games справедливо решила, что её сервис цифровой дистрибуции игр ничем не хуже, а, может, даже и лучше многих конкурентов, поэтому тоже решила отметить начало весны соответствующей сезонной распродажей. В течение ближайших двух недель пользователи Epic Games Store могут приобрести массу игр со скидками, достигающими 75 %.
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Мы же со своей стороны, по традиции, перечислим несколько наиболее интересных предложений:
- Anno 2070 Complete Edition за 312 рублей (скидка 75 %);
- Rage 2 за 999 рублей (скидка 50 %);
- Wrath Aeon of Ruin за 439 рублей (скидка 20 %);
- Star Wars Battlefront II Celebration Edition за 999 рублей (скидка 60 %);
- Cyberpunk 2077 за 1 799 рублей (скидка 10 %).
Распродажа продлится до вечера 8 апреля. Кроме того, сегодня в EGS началась раздача подарочной версии инди-экшена с элементами исследования подземелий Creature in the Well. Проект для большого ценителя, поэтому отдельной заметки от редакции по нему не будет.
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