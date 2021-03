Epic Games справедливо решила, что её сервис цифровой дистрибуции игр ничем не хуже, а, может, даже и лучше многих конкурентов, поэтому тоже решила отметить начало весны соответствующей сезонной распродажей. В течение ближайших двух недель пользователи Epic Games Store могут приобрести массу игр со скидками, достигающими 75 %.

реклама

анонсы и реклама RTX 3060 стала всего чуть дороже чем 2060 Много <b>3060 дешевле 70 тр</b> в XPERT.RU Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта Много 6700XT в XPERT.RU дешевле чем везде RTX 3080 дешевле всего в XPERT.RU XPERT снижает цены на RTX 3070 - плат много 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде 75" LG IPS за 4 352 000р - смотри характеристики RTX 3090 - самые низкие цены и большой выбор в XPERT.RU

Мы же со своей стороны, по традиции, перечислим несколько наиболее интересных предложений:

Anno 2070 Complete Edition за 312 рублей (скидка 75 %);

Rage 2 за 999 рублей (скидка 50 %);

Wrath Aeon of Ruin за 439 рублей (скидка 20 %);

Star Wars Battlefront II Celebration Edition за 999 рублей (скидка 60 %);

Cyberpunk 2077 за 1 799 рублей (скидка 10 %).

Распродажа продлится до вечера 8 апреля. Кроме того, сегодня в EGS началась раздача подарочной версии инди-экшена с элементами исследования подземелий Creature in the Well. Проект для большого ценителя, поэтому отдельной заметки от редакции по нему не будет.